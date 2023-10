Truffa on line con la vendita di una Play station: la vittima paga 165 euro ma non riceve la merce

Ancora una truffa on line sventata dalle forze dell’ordine. I carabinieri della Stazione di Formia hanno denunciato in stato di libertà un 34enne di Bergamo, per aver indotto con artifizi e raggiri un giovane di 21anni di Formia a farsi inviare, mediante vaglia postale veloce, 165 euro quale corrispettivo per la vendita di una Play station 5, di fatto mai consegnata all’acquirente. L’uomo era già noto all’ufficio per avere messo in atto altre truffe con analogo metodo guadagnando la fiducia delle vittime.

A tal proposito il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha predisposto due link, a disposizione dei cittadini, https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe e https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/internet/i-rischi-dell’e-commerce , consultabili sul sito internet www.carabinieri.it e contenenti indicazioni utili per scongiurare il rischio di essere truffati con l’e-commerce.