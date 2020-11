Consumano la pizza davanti al locale aperto solo per l'asporto: all'arrivo della pattuglia accerchiano gli agenti

Incuranti delle misure anti covid hanno acquistato della pizza asporto e tutti insieme hanno consumato la cena accanto al locale, appoggiando il vassoio sul tetto di un'autovettura. E' accaduto a Formia, in via Vitruvio, e la scena non è sfuggita agli agenti del commissariato di polizia che hanno subito avvicinato il gruppo di giovani facendo notare il mancato rispetto delle regole. Due ragazzi della comitiva a quel punto si sono rivolti ai poliziotti con frasi offensive arrivando a circondarli e istigando contro di loro alcuni passanti.

Per riportarli alla calma gli agenti si sono visti costretti a richiedere l'ausilio di altre pattuglie. Molti di loro si sono però dileguati mentre i due che avevano opposto resistenza al controllo sono stati bloccati dagli operatori. Si tratta di un 38enne e di un 26enne, entrambi residenti a Minturno, multtati perché non si attenevano al divieto di consumazione dei pasti nelle adiacenze dell'attività di ristorazione aperta solo per l'asporto. I due sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Dai controlli successivi è emerso che uno dei due era già stato sanzionato nei mesi scorsi per analoghe violazioni delle normative anticovid.