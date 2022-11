Il prefetto Maurizio Falco in visita al comando dei carabinieri di Formia

In occasione della presentazione, avvenuta questa mattina a Formia, del VI-VII Rapporto ?Mafie nel Lazio? curato dall?Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Il prefetto di Latina Maurizio Falco ha fatto visita ai militari del comando compagnia di Formia, per porgere il suo saluto.

Il prefetto, ricevuto dal comandante provinciale dei carabinieri di Latina Lorenzo D?Aloia e dal maggiore Michele Pascale, che dirige la compagnia, oltre che da una rappresentanza di militari, ha espresso un particolare ringraziamento e un plauso a tutto il personale e alle sue articolazioni, elogiando il lavoro di presidio del territorio e quello finalizzato a prevenire le infiltrazioni mafiose. Infine il prefetto Falco ha espresso al comandante e a tutti i carabinieri presenti gratitudine e apprezzamento per il contributo quotidiano per la prossimità alla cittadinanza e per il confronto e il dialogo fra le istituzioni, nonché per la capacità di interagire celermente con gli enti territoriali e l?ufficio del Governo sui temi della sicurezza del territorio, come avvenuto anche in occasione delle emergenze metereologiche che hanno coinvolto recentemente alcuni comuni del sud pontino.