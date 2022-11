Il prefetto Falco in visita al commissariato di polizia di Formia

Nella mattinata di ieri il prefetto di Latina Maurizio Falco ha fatto visita agli uffici territoriali di Formia della polizia di Stato, oltre che dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Il prefetto ha voluto manifestare ancora una volta la sua vicinanza alel forze di polizia impegnate nel costante controllo del territorio e nella prevenzione di forme di illegalità. Per l'occasione dunque il prefetto ha ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto nel sud pontino evidenziando la sinergia e la coesione tra le istituzioni e il rafforzamento della squadra dello Stato per fare muro contro l'illegalità.