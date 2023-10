Francesco Le Foche, l’immunologo parla dopo l’aggressione: “Vorrei tornare presto al lavoro”

Sono passate circa tre settimane da quella violenza aggressione e oggi il professor Francesco Le Foche sta meglio e guarda all’immediato futuro. "Vorrei tornare a lavorare tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Mi occupo di patologie che non puoi lasciare a lungo” ha detto l’immunologo originario di Sezze picchiato da un ex paziente nel suo studio di Roma e intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

"Sto molto meglio - ha raccontato Le Foche - il controllo oculistico è andato bene, sto recuperando, dopo i primi giorni in cui ho avuto una commozione cerebrale. Il mio è stato un percorso anche istruttivo, sono stato dall'altra parte della corsia e ho apprezzato quello che i miei colleghi fanno per tutti. Mi sono svegliato nella terapia intensiva, mi sono reso conto di essere in rianimazione perché accanto a me c'era una persona intubata, mi sono subito fatto una specie di autodiagnosi. I miei colleghi, a cui devo dire grazie, sono riusciti a ricostruirmi la retina, ho fatto tre interventi in anestesia generale in quattro giorni, è stato piuttosto complesso, ma piano piano è andata sempre meglio".

"Ho avuto la fortuna di non vivere l'atto, ho perso subito conoscenza - ha detto poi l’immunologo parlando dell’aggressione subita -. Faccio il medico, ora devo potere superare tutto, anche psicologicamente. Penso ai medici di medicina generale che sono da soli nel loro ambulatorio, ai medici del pronto soccorso che sono esposti alle possibilità di aggressioni. Il mio è stato un caso eccezionale.

La mamma del mio aggressore è molto perbene, segue tantissimo il figlio, con le sue modalità, che probabilmente non sono in grado di poterlo gestire. Riuscivo a contenerlo quando ho avuto modo di parlare con lui, lei mi guardava con ammirazione, mi sento di stare dalla parte di questa mamma, che credo abbia fatto il massimo per il figlio, vorrei abbracciarla per il trasporto affettivo che ha nei confronti di questo ragazzo" ha poi concluso il professor Le Foche.