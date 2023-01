Cordoglio per la morte di Franco Brugnola, D'Amato: "Un patrimonio di competenze rivolto al bene della comunità"

Arriva il cordoglio anche da parte dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato sulla morte di Franco Brugnola, ex consigliere comunale di Sabaudia, ex direttore amministrativo della Asl di Latina, sempre in prima linea per i diritti dei cittadini.

"Desidero esprimere il mio cordoglio alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto per la scomparsa di Franco Brugnola - ha dichiarato - profondo conoscitore della sanità pubblica a cui ha dedicato gran parte del suo impegno. Un patrimonio di competenze importante rivolto al bene della comunità locale e al rafforzamento della rete territoriale sanitaria. Con Franco scompare anche un ottimo manager che aveva svolto la sua professione nella Asl di Latina”.