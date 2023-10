Scoperta maxi frode dell'Iva: sequestri anche in provincia

Tocca anche la provincia pontina l'operazione condotta dai finanzieri del nucleo di politica economico finanziaria di Viterbo, che questa mattina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente di oltre 7 milioni di euro di Iva. Un provvedimento che è stato adottato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Viterbo, su richiesta della Procura, scaturito da un'indagine che riguarda l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società, per lo più cooperative, create ad hoc per porre in essere frode.

Il sequestro è stato eseguito dalle Fiamme gialle nelle città di Viterbo, Roma, Latina e Bologna. L'attività investigativa ha permesso di far emergere una frode all'Iva nel settore della logistica realizzata attraverso l'interposizione di sette società, allo scopo di far gravare su queste gli obblighi tributari e previdenziali, senza però adempierli.

Fra i beni sequestrati c'è anche un milione e mezzo di euro circa in contanti, rinvenuto durante una perquisizione domiciliare nell'abitazione di uno degli indagati, grazie al fiuto del cane “Gol”, addestrato a rinvenire grossi quantitativi di denaro, in servizio al gruppo di Fiumicino. Due i principali indagati, destinatari rispettivamente dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.