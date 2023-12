Evade da una comunità in cui era ai domiciliari: trovato a passeggio con una donna

Si è allontanato arbitrariamente da una comunità di Formia dove era sottoposto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Era detenuto dopo essere stato arrestato in flagranza per uno scippo avvenuto nel comune di Terracina. Nonostante il braccialetto elettronico si è allontanato dalla struttura e i carabinieri lo hanno scoperto la sera dell'11 dicembre, quando, nel corso di uno specifico controllo finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari, dell'uomo non c'era più traccia.

Immediatamente sono scattate le ricerche su tutto il territorio di Formia, con verifiche concentrate soprattutto nei bar, centri scommesse e altre attività commerciali. Le operazioni, condotte dai militari del Norm della compagnia, si sono concluse nella stessa serata di lunedì quando l'uomo è stato visto tranquillamente a passeggio per la città sottobraccio a una donna.

Quando i carabinieri lo hanno fermato per arrestarlo ha opposto resistenza cercando di colpire i militari con calci e pugni, ma è stato prontamente bloccato. L'autorità giudiziaria di Cassino ha disposto che venisse riaccompagnato presso la struttura di Formia in attesa della convalida dell'arresto.