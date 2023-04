Perdita di gas in via Piave: terminate le operazioni di riparazione, strada riaperta

Sono durati ore gli interventi in via Piave chiusa nel pomeriggio di ieri, martedì 11 aprile, a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando un residente, dopo aver sentito un forte odore di gas, ha allertato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti lungo la strada di accesso a Latina.

Da quanto si apprende nel corso di alcuni lavori di scavo da parte di una ditta è stata danneggiata una conduttura che ha portato alla perdita di gas. Scattato l’allarme subito si è messa in moto una vera e propria task force con l’intervento sul posto da parte dei vigili del fuoco che hanno operato insieme ai tecnici. L’area è stata quindi transennata e un tratto di strada, compresa tra la rotonda di Borgo Piave e quella per via Amerigo Vespucci, è stata chiusa con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale in un orario, quello del tardo pomeriggio, in cui il traffico è già particolarmente intenso.

Le operazioni di riparazione sono andate avanti per ore e si sono concluse nella notte. Una volta terminate la strada è stata quindi riaperta e la normale viabilità regolarmente ripristinata.