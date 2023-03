Non si fermano all’alt dei carabinieri e scappano in auto, bloccati dopo un inseguimento

C’è anche un giovane di 31 anni di Aprilia tra le persone arrestate nel corso di questa settimana dai carabinieri della Compagnia di Pomezia nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio. Il ragazzo è finito in manette insieme a un 21enne di Roma ed entrambi sono indiziati di resistenza a pubblico ufficiale, e uno solo di porto abusivo di arma bianca.

I fatti risalgono alla notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo quando i due giovani mentre stavano percorrendo in auto le vie di Pomezia non si sono fermati all’alt imposto da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile impegnata proprio in un servizio di controllo. Ne è nato così un pericoloso inseguimento che si è concluso ad Aprilia dove i due, abbandonata la vettura, hanno tentato di fuggire a piedi.

Una fuga che però è durata poco: i ragazzi sono stati bloccati e sottoposti a perquisizione. Uno dei loro è stato trovato in possesso di un grosso coltello e l’altro di una dose di stupefacente per uso personale. Per entrambi è scattato l’arresto.