Fuga in auto sulla Pontina e sulla Nettunense, bloccato dopo un inseguimento

Dopo un inseguimento in auto di chilometri è stato bloccato e arrestato dai carabinieri per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Così è finito in manette un uomo di 41 anni di origini romene, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava alla guida senza patente e senza documenti.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pomezia. Nel corso di un normale servizio di perlustrativo, i militari stavano transitando sul lungomare delle Meduse a Torvajanica quando hanno deciso di controllare una vettura di grossa cilindrata condotta dal 41enne che si trovava in quel momento in auto insieme a due connazionali.

Ma l’uomo, che poi si è scoperto essere alla guida sprovvisto di patente e di documenti di identità e senza assicurazione, invece di fermarsi si è dato improvvisamente alla fuga. Ne è nato un inseguimento lungo la Pontina e la Nettunense che si è concluso solo dopo chilometri nel territorio di Campo di Carne, ad Aprilia.

Qui l’uomo è stato bloccato dai carabinieri e arrestato.