Da Minturno a Roma per il lifting ai glutei, scappa senza pagare il conto

Il lifting ai glutei, poi la fuga senza saldare il conto da 20mila euro. Ad attenderla fuori dalla clinica c'era probabilmente il compagno, pronto per farla scappare. La protagonista della vicenda è una donna di 38 anni originaria di Minturno. A raccontare l'accaduto è stato il medico che l'ha operata, Maximilian Catenacci che ha pubblicato un post sui social ma ha anche sporto regolare denuncia al III distretto di polizia Fidene-Serpentara.

Da quanto emerso la donna è andata via neanche 24 ore dopo aver subito un intervento di lifting con protesi ai glutei, uscendo con bende, medicazioni e drenaggi. Tutto pur di non saldare il conto salato dell'operazione, per la quale aveva versato solo un acconto di circa mille euro. Il chirurgo plastico Catenacci con ironia commenta: "D'ora in poi tutte le pazienti dovranno saldare tutti i preventivi con almeno 48 ore di anticipo". "Indaga il personale della polizia di Stato e magari chissà che le forze dell’ordine non possano convincere la signora a riconsegnarci almeno i drenaggi (4 per l’esattezza) - dice ancora il medico - La prossima paziente che mi chiederà’ se questo tipo di intervento sia doloroso, la metterò in contatto direttamente con la caposala della mia clinica, così da farsi descrivere nei dettagli il post operatorio".

Oltre alle conseguenze per non aver pagato la prestazione, la signora in questione, come sottolineato dal chirurgo, rischia anche per la sua salute. "Ci sono norme comportamentali da seguire - dice ancora il Maximilian Catenacci, intervistato anche in tv - come il riposo ed evitare sforzi e determinati movimenti per far guarire più velocemente possibili i tessuti. Ci sono al contempo dei farmaci da assumere con determinate modalità e antibiotici per prevenire le infezioni. La paziente si espone ora a rischio di infezioni, di deiscenza della ferita, complicanze meccaniche e trombosi".