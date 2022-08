L’ultimo saluto a Francesca Testana: ad Aprilia i funerali della giovane morta a 26 anni

E’ stata fissata la data dei funerali di Francesca Testana, la giovane di 26 anni deceduta nella notte tra il 17 e il 18 agosto per un malore mentre si trovava con gli amici nel locale El Paso a Borgo Piave, alle porte del capoluogo pontino.

Dopo l’autopsia eseguita nella mattinata di ieri, dalla Procura di Latina è arrivato il via libera per la restrizione della salma ai familiari della giovane che viveva ad Aprilia, madre di due figli piccoli. Le esequie saranno celebrate alle 15.30 lunedì 22 agosto nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti di piazza Roma ad Aprilia. La camera ardente sarà allestita a partire dalle 10 della mattina dello stesso giorno presso la cappella del cimitero della città.

In tantissimi in questi giorni di dolore si sono stretti intorno alla famiglia della 26enne distrutta da una tragedia che non trova spiegazione; tanti sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza da parte di quanti hanno voluto ricordare la giovane la cui vita si è spezzata troppo presto.