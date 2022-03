A Valvisciolo l’ultimo saluto a Matteo Pietrosanti. Lutto cittadino a Bassiano

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Matteo Pietrosanti, il giovane di 15 anni deceduto lo scorso 3 marzo a Priverno dopo un malore sul campo da calcio dove stava svolgendo un allenamento con i suoi compagni di squadra. Una morte che ha provocato un dolore indescrivibile nella sua famiglia e tra i suoi amici, e che ha sconvolto due intere comunità, quella di Priverno e di Bassiano dove il 15enne viveva.

I funerali saranno celebrati alle 15 di oggi pomeriggio presso l’Abbazia di Valvisciolo. Il Comune di Bassiano per la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino “in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia” e dell’intera comunità, si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Domenico Guidi. Alle esequie sarà presente il Gonfalone comunale listato a lutto; con il suo provvedimento il primo cittadino ha disposto anche la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle 14 alle 18.

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio e dolore che si sono susseguiti in questi giorni, anche da parte delle altre società di calcio locali e non solo che hanno voluto far sentire forte la loro vicinanza alla famiglia di Matteo. Intanto nella giornata di ieri, così come disposto dal magistrato, è stato eseguito dalla dottoressa Maria Cristina Setacci l’esame autoptico sul corpo del 15enne, da cui potrebbero arrivare risposte circa le cause del prematuro decesso del giovane, mentre proseguono anche gli accertamenti condotti dai carabinieri.