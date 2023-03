Petardi verso il campo durante la partita: tifoso per due anni lontano dagli stadi

Ancora un Daspo tra i tifosi pontini. Il provvedimento arriva dal questore di Roma per un episodio avvenuto nelle scorse settimane allo stadio di Artena, in provincia di Frosinone, nel corso della partita valida per la Coppa Italia d’Eccellenza Lazio tra la Luiss Ssd e l’Insieme Formia.

Il divieto è scattato per un tifoso della provincia di Latina che, secondo quanto accertato dalla Questura, nel corso della gara avrebbe acceso sugli spalti un artificio pirotecnico e poi gettato verso il campo di gioco.

Il questore di Roma, esaminata l’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso un provvedimento di Daspo (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) che impone all’uomo di non accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi, dove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello, per 2 anni. Il divieto si estende anche agli incontri disputati all’estero dalla Nazionale e dalle squadre di club italiane.