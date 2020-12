Fuochi d’artificio all'esterno del carcere per solidarietà ai detenuti, denunciate 4 donne

Quattro donne di età compresa tra i 24 e i 40 anni sono state fermate ieri dalla polizia dopo essersi rese responsabili dell’accensione di una batteria di fuochi pirici tra via Mugilla e via Quarto proprio all’esterno del carcere di Latina.

Era da alcuni mesi che nei pressi del perimetro esterno della casa circondariale di via Aspromonte si registravano atti di solidarietà verso i detenuti da parte di persone che manifestavano la loro vicinanza ai reclusi mediante l’esplosione di artifici pirotecnici.

E nel tardo pomeriggio di ieri è scattata l’operazione: grazie a mirati servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Digos in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, sono riusciti ad identificare le quattro donne tutte provenienti da fuori provincia, tre delle quali con numerosi precedenti di polizia a carico, che sono state fermate a bordo di un furgone di colore rosso e di un’utilitaria. Poco prima avevano acceso la batteria di fuochi pirici all'esterno del carcere.

Una volta identificate sono state sanzionate per la violazione alle prescrizioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19, ed in virtù del gesto dimostrativo compiuto, verranno denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose.