Formia, forzano lo sportello e rubano in un'auto in sosta: identificati due giovani

I ragazzi di 24 e 30 anni denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso

Due giovani, accusati di aver rubato all’interno di un’auto in sosta, sono stati denunciati a Formia dai carabinieri. I fatti risalgono al 4 maggio scorso e sono state le indagini condotte dai militari del locale Comando Stazione a permettere di arrivare alla loro identificazione.

Secondo quanto ricostruito, i due dopo aver forzato lo sportello di una vettura in sosta nel parcheggio di un centro commerciale, hanno rubato un pc che era all’interno. I successivi accertamenti condotti dai carabinieri sull'episodio hanno portato ai due ragazzi entrambi di Napoli, per i quali è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.