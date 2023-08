Furti nelle abitazioni, presidiata l’intera città: controlli serrati dal centro alla periferia

Ha interessato sia la zona centrale di Latina che quelle periferiche il servizio straordinario ricontrolli predisposto dal comando provinciale dei carabinieri finalizzato soprattutto a prevenire i furti nelle abitazione.

Nelle ultime settimane, approfittando anche del periodo di vacanza quando tanti cittadini si spostano per trascorrere le proprie ferie lontano da casa, diversi sono stati i furti registrati anche nel capoluogo pontino. Per questo l’Arma continua a mantenere costante l’opera fondamentale di controllo preventivo del territorio garantendo la propria presenza soprattutto nelle ore serali e notturne “per dare risposte concrete alla cittadinanza in relazione alla prevenzione dei reati predatori e, soprattutto, alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione”.

Nella scorsa serata i militari hanno eseguito un “servizio coordinato ad altro impatto” nel centro cittadino e nei borghi con il supporto della Sezione Radiomobile. Il dispositivo messo in campo dalla Compagnia di Latina con 34 militari ha consentito di controllare 128 soggetti, 99 mezzi, 15 esercizi pubblici e 34 soggetti sottoposti a misure cautelari.

Sono stati effettuati diversi posti di controllo sia nel centro cittadino che lungo le arterie principali e nelle immediate vicinanza dei luoghi di ritrovo giovanile. I controlli fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.