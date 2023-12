Furti in abitazioni e negozi, l’attenzione resta alta: controlli e servizi vigilanza della polizia

Resta alta l’attenzione delle forze dell’ordine sui furti in abitazioni e negozi, fenomeno dilagante nelle ultime settimane soprattuto nell'area nord del territorio pontino. Un tema che nei giorni scorsi è stato affrontato due volte in altrettante riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica volute dal prefetto Maurizio Falco.

Tra le zone più colpite dai ladri quelle di Cisterna e Cori dove sono stati intensificate le attività della polizia proprio per contrastare la recrudescenza dei reati predatori, oltre che al fine di diminuire l’insicurezza percepita dai cittadini e dare risposta sul campo alla crescente domanda sociale di sicurezza.

Nella serata di ieri a Cisterna e Cori sono state impegnate unità operative del Commissariato di Cisterna, al lavoro con le pattuglie del Controllo del Territorio e della Squadra Anticrimine, nonché gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Nella circostanza sono stati realizzati specifici controlli finalizzati a prevenire e contrastare proprio i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con il controllo di persone e di auto sospette e svolgendo, anche vigilanza nelle aree più sensibili e periferiche.

Durante i servizi sono state identificate 134 persone e controllati 93 veicoli. Molti i controlli ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica: tra le persone identificate 19 annoveravano infatti pregiudizi di polizia.