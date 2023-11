Furti in abitazioni e negozi: intensificati i controlli. Verifiche su persone e auto sospette

Sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine in seguito ai furti in serie a segno in abitazioni ed esercizi commerciali della zona nord della provincia di Latina. Un caso che nei giorni scorsi è stato al centro di due diverse riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

Proprio in quest’ottica la polizia ha intrapreso una caparbia attività di contrasto nei comuni di Cori e Rocca Massima, “anche al fine di diminuire l’insicurezza percepita riferita alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

Nella mattinata di ieri, mercoledì 29 novembre, sono state impegnate unità operative del Commissariato di Cisterna – le pattuglie del Controllo del Territorio e della Squadra Anticrimine - nonché equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio in una massiccia attività di controllo. Nello specifico sono stati realizzati specifici servizi finalizzati a prevenire e contrastare i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, con il controllo di persone e di auto sospette; sono stati svolti anche servizi di vigilanza nelle aree più sensibili e periferiche, come la località Boschetto a Rocca Massima dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti.

Nel corso delle attività sono state identificate 98 persone e controllati 80 veicoli. Molti i controlli anche ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.