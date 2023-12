Ladra seriale arrestata dai carabinieri, deve scontare una pena di due anni

Ladra seriale arrestata dai carabinieri ad Aprilia. Nella serata di mercoledì 29 novembre i carabinieri della locale Stazione hanno infatti dato provvedimento a un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva nei confronti di una donna di 37 anni originaria della Croazia. Provvedimento che è stato emesso dalla Procura di Latina con la 37enne che deve espiare una pena di due anni di reclusione per il reato di furto.

Come ricostruito dai militari dell'Arma la donna, che ha abitato per tanti anni a Roma, si è resa responsabile di tantissimi episodi di furto aggravato sin dalla giovane età quando ancora viveva nella Capitale. Dal 2017 si è poi trasferita ad Aprilia non perdendo però la sua “abitudine” e continuando a rendersi responsabile più volte di furti.

I carabinieri di Aprilia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato nella serata di mercoledì la 37enne per la quale sono stati disposti i domiciliari nella sua abitazione nel comune del nord della provincia pontina.