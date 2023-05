Scacco alla banda dei ladri d'auto: furti in mezza Italia, trasferte anche a Latina

Furti di auto in serie in mezza Italia. Cinque uomini di Cerignola (Foggia) sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un'indagine condotta dai militari di Numana, in provincia di Ancona. Si chiama "Uscita 762" l'operazione dei carabinieri che ha portato in carcere a Foggia i cinque uomini accusati di concorso in furto continuato e aggravato. Gli indagati erano organizzati in "batterie" di due o quattro persone, pronte a colpire nel centro sud Italia, toccando Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Lazio.

Partivano di notte per compiere i furti e poi rientravano all'alba. Secondo le indagini, in pochi mesi, da luglio a ottobre del 2021, hanno messo a segno almeno 38 episodi, nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Chieti, Campobasso, Bari e anche Latina.

Dopo aver forzato le portiere, i malviventi eludevano i sistemi elettronici di protezione dei veicoli con la rimozione e la sostituzione delle centraline elettroniche, avvalendosi di apparecchiature per la programmazione di chiavi vergini o per la cancellazione delle codifiche degli immobilizzatori. Le auto rubate venivano poi smontate e fatte a pezzi per alimentare il mercato dei ricambi dei veicoli.