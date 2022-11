Furti in serie nelle auto in sosta

E’ accusato di essere il responsabile di quattro furti l’uomo di 35 anni di Priverno arrestato dai carabinieri. Nei giorni scorsi i militari della locale Stazione hanno eseguito nei suoi confronti l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Secondo quanto accertato, il 35enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è accusato di quattro furti messi a segno nel mese di ottobre, tre dei quali in auto in sosta e uno in danno di beni esposti per necessità alla pubblica fede.

Il provvedimento eseguito dai militari è stato emesso dal gip presso il tribunale di Latina, che ha concordato sia con le indagini che con le richieste effettuate dalla Stazione di Priverno e dalla Procura di Latina a cui i militari hanno riferito gli esiti e con cui hanno agito in stretta intesa.