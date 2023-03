Giovane bloccata dopo l’ennesimo borseggio

Dopo l’ennesimo borseggio è stata arrestata dalla polizia. Si tratta di una giovane rom bosniaca di 22 anni che vive ad Ardea.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio di sabato 25 marzo all’interno della metro B, tra la stazione Termini e Cavour, nella capitale. La ragazza è stata colta in flagranza mentre rubava la borsa di una turista spagnola

Come riporta RomaToday, dopo essere stata bloccata la donna, con numerosi alias, è stata portata in commissariato. Il questore di Roma Carmine Belfiore, dopo aver valutato la situazione, ha emesso nei confronti della 22enne il foglio di via obbligatoria di tre anni da Roma.