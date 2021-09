Furti nelle auto all’esterno dei supermercati: arrestato ladro seriale di borse

In manette un 44enne incastrato dai carabinieri di Colleferro. Aveva agito anche nella provincia di Latina

Ladro seriale di borse all’interno delle auto arrestato dai carabinieri: ad incastrare il 44enne di Frosinone, che aveva agito in passato anche nella provincia di Latina, sono stati i militari della Compagnia di Colleferro dopo l’ultimo colpo messo a segno dall’uomo.

La sua tecnica, come riporta FrosinoneToday, era sempre la stessa, vale a dire quella di appostarsi nei pressi dei supermercati ed attendere il momento propizio per rubare all’interno delle vetture scelte.

L’uomo, che come detto già si era reso responsabile di una serie di furti della stessa natura nelle province di Latina e Frosinone, è tornato a colpire nei pressi di un centro commerciale di Colleferro: vittima una donna di 62 anni che, dopo aver fatto la spesa, è salita a bordo della propria auto appoggiando sul sedile del passeggero una borsa che il ladro, affacciandosi dal finestrino, è riuscito ad acciuffare allontanandosi velocemente.

A dare il via alle ricerche è stata la denuncia presentata dalla 62enne al Commissariato di polizia che ha diramato le ricerche del sospettato anche ai carabinieri. In poco tempo i militari sono riusciti ad intercettare il 44enne nei pressi di un altro supermercato dove si era appena appostato per mettere a segno un altro colpo.

Bloccato e portato in caserma, nel corso degli accertamenti è emerso che l’uomo, poco prima di essere individuato e bloccato dai militari, era anche riuscito ad effettuare dei prelievi di denaro, per complessivi 400 euro, con la carta della vittima. Arrestato per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, al termine del giudizio davanti al Tribunale di Velletri, che ha convalidato l’operato dei carabinieri, è ricorso al rito abbreviato patteggiando una pena di 10 mesi.