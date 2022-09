Due furti nello stesso stabilimento balenare, scoperto cerca di colpire gli agenti

Per due volte ha preso di mira lo stesso stabilimento balneare e una volta scoperto per tentare la fuga ha aggredito anche gli agenti intervenuti: è stato arretrato a Nettuno un ladro seriale bloccato con non poca difficoltà dalla polizia.

E’ accaduto in via Genova dove gli uomini del commissariato Anzio/Nettuno sono intervenuti presso uno stabilimento balneare dopo una segnalazione per un probabile furto all'interno del bar. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso un cittadino di 33 anni di origini algerine, che aveva divelto la protezione in ferro della finestra, mentre cercava di entrare. Alla vista delle forze dell'ordine, nel tentativo di fuggire l’uomo ha spintonato i poliziotti che avevano cercato di bloccarlo e ha tentato di colpirli con uno scalpello in ferro; una volta atterrato e disarmato ha poi cercato di prendere un coccio di bottiglia in vetro senza riuscirci.

Prima di essere fermato, il 33enne è riuscito comunque a sottrarre e impossessarsi di numerose derrate alimentari confezionate prelevate dagli scaffali del bar, per un valore di 250 euro. Arrivato il proprietario dell'attività ha riconosciuto il 33enne quale autore di un furto aggravato avvenuto di notte pochi giorni prima sempre in danno del suo bar: in quell'occasione l'uomo aveva asportato denaro dal registratore di cassa e un telefono cellulare.

Per quest'ultimo episodio il 33enne è stato denunciato in stato di libertà. Dalle successive indagini è poi emerso che l’uomo in un primo momento aveva cercato entrare presso il bar dello stabilimento vicino ma messo in fuga dall'allarme ha deciso di spostarsi verso il bar dello stabilimento vicino. L’uomo annovera numerosi precedenti e pregiudizi di polizia: il 2 febbraio è stato arresto dalla polizia di Latina in flagranza per rapina impropria, il 5 settembre è stato di nuovo arrestato in flagranza questa volta per furto aggravato dai carabinieri di Anzio e per lo stesso reato è finito di nuovo in manette nove giorni dopo; il 33enne risulta avere a carico un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sospeso per esecuzione dell’espulsione già concessa dall’Autorità Giudiziaria, un secondo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in carico alla stazione dei carabinieri di Anzio del 5 settembre.