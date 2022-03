Sgominata una banda di ladri: aveva colpito anche a Latina

Operazione dei carabinieri di Sessa Aurunca, che oggi, giovedì 24 marzo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Agli arresti sono finite quattro persone, ritenute responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

La banda in particolare, come riporta Caserta News, è accusata di furti di aumezzi e materiali per l'edilizia commessi ai danni di molteplici attività commerciali. Il gruppo aveva agito in diverse province italiane, tra cui Caserta, Salerno, Napoli, Frosinone e Latina. Gli episodi contestati sono avvenuti tra i mesi di novembre 2018 e novembre 2019. L'operazione, che arriva a conclusione di una complessa attività investigativa, ha consentito anche di recuperare vari mezzi d'opera del valore di circa 600mila euro, restituiti agli aventi diritto.