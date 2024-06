Sfila il portafogli a un cliente mentre sono in fila al tabacchi

Approfittando di un istante di distrazione ha sfilato il portafogli a un cliente mentre entrambi erano in un negozio di tabacchi. La vittima si è accorta del furto solo nel momento in cui si apprestava a pagare. Il furto, commesso in una tabaccheria di Latina, risale allo scorso 3 giugno e dopo la segnalazione dell'uomo i carabinieri hanno avviato una specifica indagine che ha consentito di identificare la responsabile, una donna di 52 anni residente nel capoluogo.

Altri due furti sono stati commessi a Scauri di Minturno, dove i carabinieri hanno invece arrestato in flagranza di reato due cittadini di nazionalità algerina, di 29 e 22 anni, entrambi residenti a Villa Literno, in provincia di Caserta. Il 9 giugno i due giovanissimi hanno rubato un telefono cellulare lasciato incustodito sotto l'ombrellone di uno stabilimento balneare e poi una bicicletta elettrica che era stata parcheggiata dal proprietario davanti a un esercizio commerciale.

Individuati, i due ragazzi sono stati sottoposti a perquisizione personale e trovati in possesso di arnesi da scasso che sono stati sottoposti a sequestro da parte dei militari dell'Arma. La refurtiva è stata invece recuperata e restituira ai legittimi proprietari.