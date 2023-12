Emergenza furti sui Lepini, individuati due sospetti: hanno colpito a Sezze, Maenza e Priverno

Sono stati identificati due uomini di 49 e 27 anni ritenuti responsabili di alcuni dei furti commessi nei comuni di Maenza, Priverno e Sezze nelle scorse settimane. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina, dopo che le indagini si sono concentrate sui due sospetti, hanno eseguito due decreti di perquisizione finalizzati alla ricerca della refurtiva.

Gli accertamenti disposti dalla procura hanno in effetti dato esito positivo, consentendo di scoprire e sottoporre a sequestro arnesi da scasso. I due uomini sono ritenuti responsabili di essersi introdotti all'interno di tre abitazioni dei comuni lepini e di averle svaligiate, in concorso tra loro. A carico del più anziano, 49enne di origini straniere residente nel comune di Aprilia, è stata in particolare eseguita un'ordinanza cautelare che dispone la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per il più giovane è scattata solo una denuncia a piede libero. Le indagini però vanno avanti e puntano ad accertare eventuali altri furti perpetrati dai due soggetti nei territorio dei Monti Lepini.