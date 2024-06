Shopping nelle ore di punta, ma senza pagare: incastrato esperto nei furti di abiti firmati

Esperto nei furti di abiti firmati è stato incastrato dai carabinieri: così un uomo di 31 anni di origini indiane è stato denunciato per furto aggravato a Formia.

In particolare, ricostruiscono dall’Arma, l’uomo in almeno tre circostanze - due nel novembre 2023 e una più di recente - si era reso protagonista di almeno tre colpi commessi, anche con l’uso della violenza, in un noto negozio di abbigliamento della città. Il valore complessivo della merce rubata, per lo più abiti di una pregiata etichetta, era pari a 1.400 euro; merce che il 31enne abilmente aveva sottratto dagli scaffali nelle ore di punta, approfittando della distrazione dei commessi impegnati con i propri clienti.

Il pmilitari lo ha identificato lo scorso 18 giugno dopo che è stato sorpreso all’interno di un’altra attività commerciale della centrale Via Vitruvio e, prima che potesse compiere altri furti, è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria di Cassino, proponendo anche nei suoi riguardi un allontanamento con foglio di via obbligatorio per tre anni, ora al vaglio della competente Autorità amministrativa.