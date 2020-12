Ruba più volte nello stesso negozio, dopo l’ultimo furto ad aspettarlo trova la polizia

Evade più volte dai domiciliari e mette a segno furti sempre all’interno dello stesso negozio, ma dopo l’ultimo colpo ad aspettarlo ha trovato gli uomini della Squadra Volante che lo hanno arrestato. E’ accaduto a Latina dove a finire di nuovo in manette è stato un uomo di 54 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, erano diversi giorni che l’uomo, che era agli arresti domiciliari, si recava in un esercizio commerciale del centro e dopo aver commesso un furto si defilava. Aveva probabilmente pensato che nessuno lo avrebbe scoperto, ma nella serata di ieri, venerdì 4 dicembre, ad aspettarlo c’erano i poliziotti che lo hanno arrestato mentre metteva a segno l’ennesimo colpo.

Condotto negli uffici della Questura per le formalità di rito, ed avvisata l’Autorità Giudiziaria, il 54enne è stato arrestato per evasione e furto. Questa mattina verrà giudicato per direttissima.