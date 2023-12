Rubavano denaro dagli offertori delle chiese: identificati i ladri seriali

Negli orari di apertura entravano in chiesa e, contando di non essere visti, forzavano gli offertori prelevando le somme di denaro. Tre persone sono state però identificate e denunciate dai carabinieri della stazione di Lenola. Si tratta di un 33enne campano, di un 35enne di Itri e di una ragazza di 22 anni residente a Gaeta, tutti già noti alle forze dell'ordine perché responsabili in concorso di furti in abitazione.

Grazie alle indagini dei carabinieri, condotte anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel comune di Lenola, i tre sono stati identificati come li autori di alcuni furti commessi all'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore e del Santuario del Colle.