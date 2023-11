Tentato furto in abitazione: la banda inseguita da Frosinone a Formia

Una banda intercettata a bordo di un'auto dopo aver messo a segno un colpo in un'abitazione in provincia di Frosinone. L'operazione è stata possibile grazie a una stretta collaborazione tra i carabinieri della stazione di Asonia e i colleghi dell'aliquota radiomobile della compagnia di Formia. Da diverso tempo infatti il contrasto ai furti nelle abitazioni è diventato una delle priorità per tutti i comandi territoriali del frusinate e delle compagnie del limitrofo comando provinciale di Latina.

In questo specifico caso i malviventi, dopo essere stati disturbati durante il furto in provincia di Frosinone e messi in fuga da alcuni residenti, hanno tentato la fuga. Ma era già scattato un piano di ricerca messo in moto dalla centrale operativa della compagnia dei militari di Cassino, che ha diramato una nota di ricerca a tutti i comandi vicini. Il sistema ha effettivamente consentito a un equipaggio della stazione di Ausonia di intercettare, lungo la SS 630, in direzione Formia, la macchina dei fuggitivi segnalata poco prima e di intimare l’alt. Gli occupanti del mezzo, alla vista delle pattuglie dell'Arma, hanno accelerato la marcia cercando di far perdere le proprie tracce, aiutati dalle pessime condizioni atmosferiche e dalla pioggia battente. Immediato è scattato però un inseguimento che ha fatto richiedere l'ausilio dei carabinieri di Formia con diverse pattuglie di rinforzo sull’arteria e una serie di posti di blocco.

La banda, che viaggiava a bordo di auto di grossa cilindrata, ha effettuato manovre pericolose mettendo a rischio la propria vita e quella di altri utenti della strada e degli stessi carabinieri. La fuga si è protratta per diversi chilometri fino alla città di Formia dove i fuggitivi, di fronte a un vero e proprio muro di auto dei carabinieri e ancora tallonati dalla pattuglia di Ausonia, sono stati costretti a imboccare una delle tante stradine secondarie facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Nonostante questo il lavoro di ricerca non si è fermato e dopo poco i militari hanno rinvenuto, abbandonata in località “spiaggia dei sassolini” a Minturno, l’auto utilizzata per la fuga. I malviventi avevano dunque lasciato il mezzo con ancora all’interno gli attrezzi usati per lo scasso e altri oggetti provento sicuramente di altri furti. L'auto e il materiale sono stati sottoposti a sequestro per tutti gli accertamenti scientifici e per individuare i proprietari degli oggetti rubati.