Furto in un'abitazione a Sezze: i ladri portano via una fuciliera, soldi e gioielli

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri su un furto che è stato messo a segno nella serata di sabato 20 maggio a Sezze.

I ladri, approfittando dell’assenza dei padroni, secondo una prima ricostruzione, si sono introdotti all’interno di un’abitazione da cui hanno portato via anche una fuciliera, con all’interno un fucile regolarmente detenuto dal proprietario. L’allarme è stato lanciato proprio nel momento in cui la famiglia ha fatto rientro a casa e si è resa conto del furto.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo quanto accertato i ladri sono riusciti a portare via anche gioielli e denaro contante, ma la quantificazione del bottino è ancora in fase di accertamento.

Le attività condotte dai militari dell’Arma hanno però portato subito a un primo risultato: in un campo adiacente l’abitazione è stata infatti rinvenuta la fuciliera abbandonata dai malviventi. Sono ora in corso le indagini per risalire ai responsabili del colpo.