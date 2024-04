Pronto a rubare un’auto, sorpreso ferisce con un paio di forbici il proprietario e un suo amico

Sorpreso mentre tentava di rubare un’auto ha ferito il proprietario e un suo amico con un paio di forbici. E’ accaduto a Torvajanica e a finire in manette è stato un giovane di 31 anni bosniaco di etnia Rom rintracciato dai carabinieri ad Aprilia; deve rispondere del reato di rapina impropria e, in concorso con altri, di ricettazione per cui è stato denunciato in stato di libertà.

Nei giorni scorsi i militari del nucleo operativo e radiomobile di Pomezia hanno rintracciato l'indagato presso la sua residenza di Aprilia dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Velletri, su richiesta della locale Procura.

Le indagini sono state avviate dopo i fatti accaduti in località Campo Ascolano di Torvajanica lo scorso 10 marzo e hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri quella sera il 31enne era stato sorpreso dal proprietario all'interno della sua auto, pronto a rubarla, dal proprietario del mezzo. Vistosi scoperto, per guadagnare la fuga ha ingaggiato una colluttazione con il padrone del veicolo e un suo amico, ferendo entrambi lievemente con un paio di forbici che aveva al seguito.

Nell’immediato, una pattuglia dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di passaggio che aveva assistito alla scena, aveva prontamente bloccato e identificato il 31enne che è stato denunciato in stato di libertà.

Durante le fasi dell'arresto, inoltre, presso la sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato, un motorino con numero di telaio alterato, un'auto rubata e un secondo mezzo di provenienza incerta, nonché varie centraline di auto, chiavi di accensione, un drone, 6.000 euro in contanti e oggetti da scasso. Per questo motivo, il 31enne è stato anche denunciato, per ricettazione insieme ad altri due complici. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.