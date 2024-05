Ladri di auto bloccati alla stazione ferroviaria di Latina Scalo

Sono stati sorpresi a rubare tra le auto parcheggiate alla stazione ferroviaria di Latina Scalo. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato, per furto aggravato, due uomini di 28 e 35 anni, residenti rispettivamente ad Aprilia e Anzio.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato, nell'area parcheggio della stazione, un'auto sospetta. Il conducente era fermo con il motore acceso, mentre poco più avanti un’altra persona armeggiava all’interno dell’abitacolo di un’auto in sosta. I carabinieri, dopo aver interdetto l'accesso alla strada, hanno immobilizzato il primo e poi sono riusciti a bloccare anche il secondo dopo un lungo inseguimento a piedi per circa un chilometro tra le vie adiacenti.

Durante una perquisizione personale i due sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di una centralina utilizzata per avviare le autovetture forzate.

Gli arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati trattenuti presso queste camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.