Furto da 150mila euro in un’azienda: i mezzi agricoli ritrovati in un capannone abbandonato

Mezzi meccanici agricoli di ingente valore, e risultati rubati, sono stati ritrovati dai carabinieri in un capannone a Campoverde, frazione di Aprilia. L’operazione dei militari della locale Sezione Radiomobile nella mattinata di ieri, mercoledì 29 marzo, è stata portata a termine nell’ambito delle direttive impartite dal comandante provinciale, il colonnello Lorenzo D’Aloia, e finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio.

I controlli all’interno del capannone abbandonato, e di libero accesso, sono scattati ieri mattina e hanno portato al rinvenimento di mezzi meccanici agricoli oggetto di un furto messo a segno in un’azienda agricola di Terracina, per un valore stimato di euro 150mila euro. I mezzi recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario. Nello stesso contesto è stata sequestrata anche una escavatrice a ruota per l’installazione della fibra ottica, mancante di contrassegni identificativi del valore di circa euro 15mila euro.

“L’attenzione - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Latina - rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta e incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini”. I servizi di prevenzione e contrasto svolti dai militari, quindi, Continueranno con assiduità”, “affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati e assicurare alla giustizia gli autori”.