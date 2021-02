Furto nel caveau della Bnl a Lecce, scacco alla banda: tra gli arrestati un uomo di Formia

Il colpo risale al dicembre 2018 in pieno centro città a Lecce; oggi dopo due anni di indagini sono finiti in manette in 4

C’è anche un uomo di Formia tra i quattro arrestati per il maxi furto tentato nel caveau della Banca nazionale del Lavoro di Lecce. Questa mattina gli agenti della locale Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal su richiesta della Procura nei confronti di quattro persone.

Il colpo risale alla sera dell’11 novembre del 2018; oltre due anni di indagini per ricostruire nel dettaglio, come riferisce questa mattina LeccePrima, uno dei colpi più audaci mai tentati, quello appunto al caveau della Banca nazionale del lavoro, in piazza Sant’Oronzo. Agli arresti sono finiti iero Fiore, 47enne di Veglie, Luciano Romano, 44enne di Formia (entrambi in carcere), Salvatore Mazzotta, 51enne di Veglie e Marco Salvatore Zecca, 46enne di Galatina (entrambi ai domiciliari).

La banda era entrata in azione nella serata di domenica 11 dicembre 2018, nel pieno centro di Lecce; un colpo poi fallito con i malviventi che furono costretti ad abbandonare quattro borsoni con dentro oggetti d’oro, denaro e arnesi da scasso che furono poi ritrovati dalla polizia.