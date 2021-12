Ruba la borsa ad una donna in strada, arrestato alla stazione mentre tenta di scappare

Era pronto a salire su un treno per lanciare la città quando è stato fermato dai carabinieri e arrestato per il reato di furto con destrezza. E’ così sfumato il piano di un giovane di 30 anni romano finito in manette nei giorni corsi a Latina Scalo.

Il ragazzo, infatti, poco prima aveva rubato la borsa di una donna, con all’interno soldi, documenti ed oggetti personale, prima di darsi poi ala fuga. La tempestiva chiamata da parte della vittima al 112 ha permesso di mettere in allerta i carabinieri che subito intervenuti sono riusciti a bloccare il giovane nei pressi della stazione ferroviaria proprio mentre stava per allontanarsi dalla città.

Questa mattina il giovane è comparso in Tribunale dove il giudice ha convalidato l’arresto; l’udienza per il rito abbreviato è stata aggiornata all’inizio del prossimo anno.