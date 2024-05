Rubato di nuovo il busto in marmo del principe Antonio Caracciolo Carafa

E’ stato rubato, di nuovo, il busto in marmo che raffigura il principe Antonio Caracciolo Carafa. Il furto è stato accertato dai carabinieri a Mintunrno nella giornata di venerdì 24 maggio.

Il busto, come ricostruiscono dall’Arma, in passato era già stato oggetto di furto. Una anziana residente nel comune del sud pontino infatti lo aveva recuperato all’interno della discarica in località Monticello nell’ottobre 1992 dopo che ignoti lo avevano rubato dal Castello ducale di Minturno in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione.

Dopo il ritrovamento è stato custodito presso la sede dell’Archeoclub “Minturnae”, fino al trasferimento dei locali dell’associazione avvenuto il 29 marzo. Già a seguito di un primo accesso che riporta la data del 5 aprile però era stata riscontrata l’assenza del busto, ma era stata addebitata a un mancato tracciamento degli innumerevoli scatoloni utilizzati per le operazioni di trasloco.

Tuttavia, dopo la prima segnalazione da parte dell’attuale presidente dell’Archeoclub “Minturnae”, nonché sorella della defunta donna che già in passato aveva rinvenuto il busto, sono seguiti appositi accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione che hanno permesso di appurare che in realtà era stato consumato un vero e proprio furto del busto del principe Antonio Caracciolo Carafa.