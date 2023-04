Ladri a casa della madre di Federico Fashion Style, la denuncia del furto sui social

Sono state delle feste di Pasqua da incubo per Federico Fashion Style e la sua famiglia. I ladri, come ha denunciato lo stesso parrucchiere attraverso i social, hanno svaligiato la casa di infanzia ad Anzio dove vive ancora la madre.

L’amara scoperta è stata fatta nel giorno di Pasqua, domenica 9 aprile. E a raccontare tutto è stato proprio lui. “Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo - ha detto su Instagram raccontando il furto che la sua famiglia ha subito -. Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri". Nelle storie social ha mostrato le stanze dell'abitazione messe a soqquadro: armadi svuotati, cassetti aperti, materassi sposati. Ma qualcosa non convince Federico Lauri - questo il vero nome - e lo si evince dal suo racconto. "Ma non è strano che non si siano state prese le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”.

Mostrando i carabinieri dentro casa della madre, ha fatto poi un riassunto del furto: hanno portato via "i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l'oro! Mi puzzano questi ladri... Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi”.

Secondo il racconto del noto parrucchiere delle vip i ladri hanno portato via, quindi, un orologio Rolex e qualche altro oggetto di valore, ma in particolare tutti i documenti suoi e della sua azienda - ha saloni di parrucchieri ad Anzio, Firenze, Milano, Napoli e Roma -. Da lui si servono moltissime vip, ma non solo. Lauri è diventato famoso al grande pubblico con il programma su Real Time “Il salone delle meraviglie” e la partecipazione a Ballando con le stelle.