Furto nella notte: rubato il motorhome usato dal Moige per la campagna contro il bullismo

E’ stato rubato nella notte a Latina, nella zona di via Ezio,il Centro Mobile del Moige – Movimento Italiano Genitori, un motorhome con il quale l’associazione stava girando l’Italia per prevenire atti di bullismo e cyberbullismo e sostenere le vittime del fenomeno. E’ stato lo stesso movimento attraverso una nota a denunciare quanto accaduto nella notte tra il 10 e l’11 maggio.

“È con estremo dispiacere che comunichiamo un deprecabile gesto” si legge in una nota. “Il mezzo si trovava in un parcheggio nei pressi di via Ezio. È già stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti e sono state attivate le procedure per il tracciamento del percorso e la geolocalizzazione del Centro Mobile, che è provvisto di Gps. Al momento, però, non sembrano esserci aggiornamenti”.

“Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine per cercare di recuperare il Centro Mobile, che in questi anni ha aiutato migliaia di minori, prevenendo anche nuovi episodi di bullismo, reale o virtuale – commenta Antonio Affinita, direttore generale del Moige –. Un episodio deprecabile, non solo per il fatto di volersi appropriare con la forza di qualcosa che appartiene ad altri, ma, soprattutto, perché con questo gesto non si sta danneggiando soltanto il Moige, ma si rallentano le nostre attività a supporto di minori in difficoltà, si nega a centinaia di vittime di poter essere ascoltate, capite e aiutate, si ostacola la prevenzione di un fenomeno grave che si sta diffondendo sempre di più nelle scuole di ogni ordine e grado, si impedisce di attivare quelle iniziative di recupero che portano molti bulli a cambiare atteggiamento. Se qualcuno dovesse avere informazioni utili, lo invitiamo a mettersi in contatto con le Forze dell’ordine”.

Il movimento ha fatto sapere anche di stare rimodulando le tappe già in programma per i prossimi giorni, al fine di poter garantire comunque la presenza degli esperti Moige, agli studenti e alle scuole che ci aspettavano. “La nostra attività va avanti in tutela dei ragazzi, nonostante questo gesto” concludono.