Furto a scuola: il ladro forza il distributore automatico e ruba 30 euro di monete

Ha forzato una delle porte di ingresso laterali della scuola e, una volta all'interno, si è diretto verso il distributore automatico di bibite. Ha forzato anche quello ed è riuscito a rubare le monete contenute all'interno, per un totale di 30 euro.

Il furto è avvenuto poco dopo le 7 di mattina di domenica 19 maggio in un istituto scolastico del comune di Priverno. La presenza del ladro nella scuola ha però portato immediatamente i carabinieri a intervenire e far scattare le ricerche sul territorio. Attraverso l'esame dei filmati estrapolati dalla videosorveglianza, i militari sono riusciti a stretto giro a identificare il responsabile, un 35enne di Roccasecca dei Volsci, ora denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.