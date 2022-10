Ladri travestiti da Babbo Natale, furto a segno all’Eurospin. Salta il secondo colpo

Travestiti da Babbo Natale hanno messo a segno un furto all’interno del supermercato Eurospin: è accaduto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 ottobre nella zona di Sezze Scalo.

Ad agire, secondo le prime informazioni a disposizione, una banda di 4 o 5 uomini che hanno pensato al travestimento per cercare di non essere riconosciuti. Il colpo è stato infatti immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale da cui potranno comuque arrivare elementi utili per le indagini.

Per entrare all’interno del supermercato, da quanto emerso, la banda si è servita di un grosso mezzo agricolo, una specie di gru, che è risultato essere stato rubato in un’attività di noleggio che si trova a poca distanza dall’Eurospin preso di mira dai ladri. Dopo aver sfondato l’ingresso i malviventi si sono così diretti verso la cassaforte che sono riusciti a portare via con un altro mezzo.

Le indagini sul furto sono state ora affidate ai carabinieri. Carabinieri che sono al lavoro anche su un colpo tentato sempre nella notte, ma questa volta all’Europsin di via Epitaffio a Latina. In questo caso i ladri dopo essere riusciti ad entrare nell’attività sono stati costretti a fuggire a mani vuote.