Ruba 2mila litri di gasolio dalla ditta in cui lavorava: incastrato ex dipendente

Aveva rubato gasolio dalla ditta in cui aveva lavorato: un uomo di 54 anni è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri. I fatti sono accaduti a Terracina nel marzo scorso.

Dopo oltre due mesi di indagini i militari della locale Stazione sono riusciti a identificare l’uomo, che vive a Pontina, ex dipendente di una ditta di trasporti. Nello scorso mese di marzo, secondo quanto ricostruito, aveva in più occasioni rubato circa 2mila litri di gasolio per un valore di circa 3.500 euro all’interno dei mezzi della stessa società.

Al termine di una specifica attività investigativa i carabinieri sono riusciti a identificare l’uomo e per lui è scattata la denuncia in stato di libertà.