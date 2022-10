Da Aprilia a Roma per i furti sulla metro: ladra 15enne rincorsa e bloccata da un turista

Da Aprilia a Roma per mettere a segno furti sulla metro. a questa volta è andata male ad una giovanissima non ancora maggiorenne di origini rom nata e residente nella città del nord della provincia pontina bloccata nella Capitale dopo aver derubato una turista.

Tutto è accaduto in un affollato sabato pomeriggio romano, quello del 28 ottobre, tra le banchine e i tornelli della metro Spagna dove a giovanissima è stata bloccata dal marito della donna vittima del furto.

I fatti, come riporta RomaToday, sono avvenuti intorno alle 17. Il furto, secondo quanto poi accertato dai carabinieri, sarebbe avvenuto nel tratto tra Barberini e metro Spagna. Ad agire un gruppo di rom tra cui anche dei minori e la 15enne di Aprilia. Vittima del borseggio la compagna di un turista finlandese, con quest'ultimo che, individuata la ladra, ha iniziato a rincorrerla per poi bloccarla, anche grazie ad una guardia giurata, poco prima dei tornelli.

La baby ladra è stata così immobilizzata fino all’arrivo dei carabinieri che hanno riportato la calma. Ricostruita la situazione, i militari hanno recuperato la refurtiva e l'hanno consegnata ai turisti. La 15enne è stata accompagnata in caserma e, informato il magistrato per il tribunale dei minori, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato e borseggio, e riaffidata ai genitori. In fuga le sue complici.