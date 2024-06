Lascia il monopattino per andare in un negozio e glielo rubano. Il furto ripreso dalle telecamere

Lascia il monopattino per andare in un negozio e quando esce non lo ritrova più. A distanza di quasi un mese i carabinieri hanno identificato una donna di 39 anni quale presunta autrice del furto.

I fatti risalgono al 9 maggio scorso e sono avvenuti a Cisterna; a denunciare tutto è stato un giovane di 21 anni di origini indiane proprietario del monopattino rubato. E proprio dopo la denuncia i militari della locale Stazione hanno dato il via alle indagini. Secondo quanto ricostruito, quel giorno il 21enne aveva lasciato il monopattino all’esterno del negozio dove si era recato per fare poi ritorno dopo circa mezz’ora. E’ stato in quel momento che non ha più ritrovato il mezzo all’esterno dell’attività, capendo che gli era stato rubato.

Dopo aver denunciato tutto ai carabinieri questi hanno avviato le indagini cercando subito eventuali sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo del furto. Proprio dalle immagini delle telecamere sono arrivati gli elementi per identificare la donna già nota alle forze dell’ordine. Richiesto alla Procura un decreto di perquisizione a carico della 39enne, una volta ottenuto i militari hanno potuto recuperare il monopattino che è stato restituito al proprietario.

La donna è stat denunciata per furto aggravato.