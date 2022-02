Rubano in un negozio, ladri in trasferta subito bloccati dai carabinieri e arrestati

Partiti da Aprilia sono stati arrestati ad Anagni dopo aver messo a segno il furto in un negozio nella provincia di Frosinone. Protagonisti due giovani di 20 e 33 anni entrambi di origini romene ma residenti nella città del nord pontino.

Come riporta FrosinoneToday, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia di Anagni sono subito intervenuti sorprendendo i due ragazzi mentre erano ancora all’interno dell’esercizio commerciale in località Osteria della Fontana, nella parte bassa della città nei pressi di via Casilina.

Bloccati con la refurtiva ancora in mano, prodotti di cosmesi per un valore di circa 500 euro recuperati e restituiti all’avente diritto, sono stati subito arrestati. Nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Frosinone, di fronte all’evidenza della prova, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora in Aprilia.