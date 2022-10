Ruba nel negozio ed esce indossando due giubbotti, inseguito dalla commessa che lo fa arrestare

Dopo aver rubato nel negozio è uscito indossando due giubbotti, particolare che non è sfuggito ad una commessa che ha allertato la polizia. Così un uomo di 58 anni è stato arrestato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 ottobre, a Latina.

Tutto è accaduto in un noto esercizio commerciale del capoluogo dove il 58enne, dopo essere entrato, si è impossessato di alcuni capi di abbigliamento, per un valore di oltre 300 euro superando poi le casse senza pagare. La manovra non è però sfuggita ad una delle commesse insospettita anche dal fatto che l’uomo indossasse addirittura due giubbotti nonostante il clima particolarmente mite e che ha deciso di seguire l’uomo all’esterno del negozio, allertando nel frattempo la polizia attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112.



Sul posto sono subito intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, che erano presenti proprio in quella zona nell’ambito di un accorto schema di suddivisione del territorio volto a contrastare i reati predatori. Immediatamente è stato accertato che uno dei due giubbotti indossati dall’uomo era stato effettivamente rubato dal negozio, insieme a un paio di occhiali da sole e ad un cappello in maglia. La refurtiva non aveva attivato il sistema antitaccheggio in quanto le rispettive placche erano state rimosse verosimilmente mediante un paio di tenaglie rinvenute tra gli scaffali del negozio dopo un accorto sopralluogo.Il 58enne è stato quindi tratto in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della Questura e sarà poi condotto innanzi al Tribunale di Latina nella mattinata di domani per la prevista udienza di convalida con eventuale giudizio direttissimo.