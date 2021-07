Ruba in un negozio, poi la fuga in monopattino: arrestato un 27enne

Ruba all’interno di un negozio poi fugge in monopattino: un giovane di 27 anni è stato arrestato a Latina. Tempestivo l’intervento dei militari del locale Nor - Sezione Radiomobile che, impegnati in uno dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, sono riusciti a bloccare il giovane mentre cercava di scappare.

I fatti sono accaduti nella giornata di ieri, martedì 6 luglio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo di origini algerine all’interno di un negozio in un centro commerciale della città dopo manomesso i dispositivi antitaccheggio di alcuni indumenti in vendita, ha rubato tre pantaloncini di una nota marca del valore di oltre 130 euro, dandosi a precipitosa fuga a bordo di un monopattino.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, allertati dal personale della sicurezza interna, ha permesso di bloccare ed arrestare il 27enne subito dopo il furto e di riconsegnare la refurtiva ai titolari.

Il giovane arrestato, che risulta anche essere stato colpito da provvedimento di espulsione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.